La Russa: “Inter la più difficile da allenare, non ha una buona stampa. San Siro…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Nerazzurra, Ignazio La Russa ha parlato delle difficoltà per un allenatore di sedere sulla panchina dell'Inter . Inoltre il presidente del Senato è tornato sulla questione relativa al nuovo San Siro. "L'Inter appena sbaglia una cosa, e per carità ne sbaglia diverse di cose, subito tutti addosso. È un vecchio vizio. L'Inter è la più difficile da allenare rispetto ad altre squadra anche perché non ha una buona stampa".

"La cosa più grave è che il Comune e il Sindaco non prendono nessuna decisione. Le possibilità sono tre: 1) San Siro viene demolito e si costruisce un nuovo stadio; 2) Si ristruttura San Siro; 3) Non si fa assolutamente niente.... C'è bisogno di uno stadio al passo con i tempi. San Siro può rimanere in piedi vicino al nuovo stadio come capita in molte città. Milano è conosciuta per 3 cose: il Duomo, la Scala e San Siro. Demolire San Siro è come demolire la Scala".