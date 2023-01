La Russa: “E’ certo, San Siro non sarà mai abbattuto. Vincolo? Riguarda il Comune”

A parlare, in un'intervista al "Corriere della Sera", è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che già in precedenza era intervenuto sul futuro dello stadio milanese

"Per come sta procedendo la vicenda, Glielo posso dare per certo: San Siro non sarà mai abbattuto". A parlare, in un'intervista al "Corriere della Sera", è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che già in precedenza era intervenuto sul futuro dello stadio milanese, smentendo il vincolo annunciato dal sottosegretario Sgarbi.