Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera, ha fotografato il primo tempo di Inter–Bologna con il solito appunto a Christian Eriksen: “Altri 45 minuti giocati in dieci. Eriksen non pervenuto, come se non ci fosse. Spero mi smentisca nei prossimi 45”. Il giornalista aveva recentemente detto di preferire mezzo Sensi al danese.