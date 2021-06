Labate: “Interspac? Cottarelli prova a fare rivoluzione. Non sono un fan di Calhanoglu”

Il giornalista e tifoso dell'Inter ha parlato dell'iniziativa di Interspac e dell'approdo in nerazzurro di Calhanoglu

"Interspac?Aldilà di queste cose che verranno disvelate in avanti, questo è il futuro del calcio, qua si vendono sogni e si provano a trasformare in solide realtà. Quello che tenta di fare Cottarelli è una rivoluzione, dobbiamo essere arbitri del nostro futuro. Calhanoglu all'Inter? A me quel tipo di giocatore che va molto nell'età contemporanea, come lui o Luis Alberto, non fa impazzire, non sono un grande fan di quel ruolo che io definirei Falso 10. "