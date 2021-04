Labate: “Voci su Lukaku? Non ci sfiorano. 120 milioni col Covid sono mezzo miliardo prima”

Il giornalista ha parlato a Tutti Convocati delle voci di mercato che girano attorno al centravanti dell'Inter

"120 mln col conio covid vuol dire che Lukaku costava mezzo miliardo prima. Le voci su Lukaku sul mercato non ci sfiorano. C'è un'adesione sentimentale ad uno spirito, noi ragioniamo in termini di anime da quando c'è Conte. L'Inter non ha fatto mercato in estate? Bene, perché abbiamo valorizzato chi c'era come ad esempio Eriksen."