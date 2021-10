Labate: “In serate come queste capisci perché Conte e altri si sono intestarditi per…”

Il giornalista ha elogiato la prestazione di un giocatore nerazzurro in particolare

Tommaso Labate ha voluto elogiare la prestazione di un giocatore nerazzurro in particolare. L'Inter di Simone Inzaghi ha battuto lo Sheriff ritrovando la vittoria dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio: "In serate come queste capisci perché così tanti allenatori, tra cui Antonio Conte, si sono sempre intestarditi per avere in rosa un certo Arturo Vidal".