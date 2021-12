Laboratorio Appiano, Inzaghi trasforma l’Inter. Ecco come cambia la manovra senza Dzeko

In vista dei prossimi impegni contro Roma e Real Madrid, il tecnico dell'Inter cambia qualcosa nella formazione ma il gioco non ne risentirà

"Appiano come un laboratorio. Perché se è vero che l’impostazione complessiva di squadra non cambia, a prescindere dagli uomini impiegati, è altrettanto certificato come alcuni aggiustamenti siano necessari. Con Correa e Lautaro in campo, dunque senza Dzeko, muta il modo di impostare l’azione dell’Inter. C’è un’opzione in meno, ovvero il pallone alto al quale ogni tanto si appoggia l’Inter in costruzione, se pressata. Dovrà essere brava l’Inter a...non aver bisogno di alzare la palla. Bastoni in zona centrale unito a Brozovic e Calhanoglu in coppia in mezzo al campo vengono in soccorso. Con Correa al posto di Dzeko cambia anche lo sviluppo della ripartenza, che avviene più in zona centrale e non sulle corsie esterne, corsie che invece Edin è bravo a raggiugnere con la sua visione di gioco. Terza modifica: cambia la lettura dei centrocampisti chiamati a far gioco, dunque nello specifico Brozovic e Calhanoglu", spiega La Gazzetta dello Sport.