Laporta: “Spero che il capitolo Messi al Barcellona non sia ancora finito”

"Credo, spero e mi auguro che il capitolo Messi al Barcellona non sia ancora finito". Parola di Joan Laporta, presidente del club blaugrana, a Espn a margine della vittoria per 1-0 della squadra allenata da Xavi nel Clasico estivo contro il Real Madrid che si è giocato a Las Vegas. "Penso che sia nostra responsabilità garantire che questo capitolo, che ancora non è chiuso, abbia un finale molto più bello rispetto a quello che è stato", ha proseguito Laporta. "Se mi sento in debito con Messi? Da presidente del Barça - aggiunge Laporta - penso di aver fatto quello che dovevo fare. Ma nonostante questo penso anche di essere moralmente in debito con lui, sì". (ANSA).