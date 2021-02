Laporta: “Convinto che Messi voglia restare. Il Psg? Non posso accettare che un club…”

“Sono ottimista. Che Messi sia la rovina del Barcellona è falso, è stato dimostrato. Tutti capiscono che Messi genera più entrate di quanto costa. È stato dimostrato che Leo genera un terzo degli introiti del club e costa solo l’8%“. A dichiararlo è l’ex presidente del Barcellona, Joan Laporta in una lunga intervista rilasciata al quotidiano argentino Olé.

Laporta, candidato alla presidenza del Barça, spera di convincere la Pulce a rimanere nel club blaugrana: “A livello personale so che Leo è ferito e sconvolto, la prova è la reazione degli avvocati, è la denuncia contro i media e gli eventuali personaggi che hanno filtrare i particolari del contratto. Ciò che spaventa i nostri rivali è Messi, non ha prezzo. Ci ha fatto piangere dall’emozione, è chiaro che il ritorno emotivo è enorme. Ci sono persone che sono venute a dire che Messi doveva essere venduto, un oltraggio. Sono convinto che Leo voglia restare“.

Sull’interesse del Psg, Laporta risponde che di essere “preoccupato, siamo in una situazione di malgoverno e rende più facile per i club mancare di rispetto al Barcellona. Tutti vogliono giocare al suo fianco, non posso accettare che un club lo dica. Il Barcellona va rispettato“, ha concluso Laporta. La speranza è che anche il club balugrana abbia rispetto nei confronti dei giocatori degli altri club, qualcuno ha detto Lautaro Martinez?

(Olé)