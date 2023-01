Barcellona, Laporta: “Non interverremo nel mercato invernale. La Superlega…”

"In questo mercato invernale non è previsto alcun movimento, a meno che non si presenti un'occasione inaspettata. In estate abbiamo già fatto quello che era necessario, l'allenatore è contento. La squadra può vincere dei titoli. Il PSG su Dembélé? Non è in vendita nemmeno per 70 milioni, affronteremo il rinnovo al momento giusto". Così Juan Laporta, presidente del Barcellona, in un'intervista a Cadena Ser.