Laporta: “La priorità è riordinare i conti per rispettare il FFP. Mbappé? Preferisco…”

In un'intervista a "L'Esportiu", il presidente del Barcellona ha affrontato diversi temi: dalla sostenibilità del calcio, fino al mercato

In un'intervista a "L'Esportiu", Joan Laporta ha affrontato diversi temi. Il presidente del Barcellona è deluso per l'ultima parte della stagione e ha parlato delle difficoltà finanziare del club. "La nostra priorità ora è riordinare i conti per rispettare il Fair Play Finanziario. De Jong? Ha grandi qualità, conosce il nostro sistema ed è un giocatore che secondo noi dovrebbe continuare al Barça. Ma è anche vero che è un giocatore molto ambito e continuiamo a ricevere delle proposte. In questo momento è tutto aperto. Dipenderà molto dal fair play. Mbappé? Questo tipo di cose distorce il mercato. I giocatori finiscono per essere rapiti dal denaro. Questi sono gli effetti dall'avere uno Stato alle spalle. Questo va contro i principi dell'Unione Europea. Io preferisco la sostenibilità del calcio".

"Messi e Naymar potrebbero tornare solo a zero. Xavi ha fatto molto bene, ma ci siamo trovati con un finale di stagione disastroso. Questa situazione ci porta a pensare che dobbiamo rafforzare la squadra e prendere decisioni importanti. Sono incazzato e deluso. Non si può perdere in casa contro Rayo, Cadice e Villarreal. Ho sofferto tanto o più dell'allenatore per questa mancanza di carattere. Non Non lo capisco. Manca la leadership in campo . Sono molto deluso come presidente. La diagnosi è chiara. Dobbiamo fare una rosa più competitiva. Alcuni contratti che abbiamo ereditato dovranno essere corretti. Prenderemo decisioni drastiche".