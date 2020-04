Laporta si ricandida: “Situazione finanziaria del Barça precaria da un trilione di debiti”

Lautaro Martinez resta nel mirino, ma quei 111 milioni della clausola rescissoria iniziano davvero a spaventare il Barcellona. Se non altro perché la situazione finanziaria del club blaugrana pare proprio non essere delle più rosee. Un’ulteriore conferma è arrivata dalle parole di Joan Laporta, presidente della società dal 2003 al 2010, che al canale You Tube ‘GOL’ ha dichiarato:

“Io come candidato alle elezioni per la presidenza del club del 2021? E’ un progetto a cui tengo molto. Sto riunendo persone e professionisti di cui mi fido, perché bisogna riflettere attentamente su come invertire la situazione finanziaria del club, molto precaria. Il Barcellona è diventato il club dei tre trilioni: un trilione di entrate, un trilione di spese e un trilione di debiti. Sto lavorando a un progetto che migliori la situazione e anche l’immagine del Barcellona. E’ una decisione più matura, che comunque arriverà entro la fine dell’anno. Non credo a elezioni anticipate, credo che ci saranno a giugno del 2021“.

(Fonte: Gol)