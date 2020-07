La Russa: “Le parole di Conte sul calendario? Inesatte. Quando la Juve è in pericolo scatta…”

Le affermazioni di Antonio Conte sul calendario sarebbero “inesatte” secondo Ignazio La Russa. “È vero che c’è un problema nella Lega, il calendario per l’Inter è stato spaventoso, ma c’è un’altra regola d’oro. Quando la Juve è in pericolo, scatta immediatamente l’aiutino”, ha affermato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il vicepresidente del Senato. “Gli juventini non possono ammetterlo, ce l’hanno per contratto. Moggi è lo juventino prototipo: imbroglione ma molto competente.”

(Adnkronos)