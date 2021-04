La Russa: “Superlega? Non ci sono buoni e cattivi. Diciamo che questi club…”

Le parole del vicepresidente del Senato e tifoso dell'Inter: "E' un confronto economico tra grandi ricchi indebitati con altri grandi ricchi indebitati"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e tifoso dell'Inter, ha parlato così della Superlega: "Diciamola tutta: è un confronto economico tra grandi ricchi indebitati con altri grandi ricchi indebitati. Non ci sono, però, buoni e cattivi. Diciamo che questi club potevano organizzarla meglio perché non si può abolire la possibilità di retrocedere. Al momento sospendo il giudizio, in attesa di un confronto per un punto d’intesa".