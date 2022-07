Laudisa: “De Vrij con le valigie pronte? Per ora non si è visto nulla”

"Come anime in pena. A tutti gli effetti titolari, ma di fatto sul mercato. Tutta colpa di quei contratti da rinnovare (o meno) in corsa. La casistica è ampia, ma soffermiamoci sui casi più famosi. Ad esempio all’Inter il difensore olandese Stefan de Vrij già dalla scorsa estate era indicato in uscita. Ma sinora non si è visto nulla. Eppure nell’opinione comune è con le valigie pronte. Magari non sarà così: intanto lui è finito nel frullatore delle incertezze".