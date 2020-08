Laudisa: “Messi? Sono convinto di una cosa. Gli indizi fanno pensare che anche l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Claudio Laudisa commenta le voci dell’interesse dell’Inter per Leo Messi. “Le idee imprenditoriali di Messi sul fronte milanese erano chiare, gli indizi fanno pensare che anche l’Inter abbia alimentato queste mire commerciali, e poi c’è il decreto crescita che incentiva Messi e non solo lui. Io sono convinto che Messi andrà via dal Barcellona perchè il Barcellona non può più permettersi Messi. Ora loro faranno la battaglia sulla clausola che però secondo me non possono vincere“.

(Radio Sportiva)