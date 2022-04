Laudisa: “Scamacca? Forse al Sassuolo non bastano neanche 40 milioni”

Le parole del giornalista: "Il Milan ha un appuntamento con il Sassuolo per il centravanti. Il problema è il prezzo"

Carlo Laudisa, in un video per Gazzetta.it, ha fatto il punto sul futuro di Gianluca Scamacca, obiettivo di mercato dell'Inter ma che piace molto anche al Milan: "I rossoneri hanno un appuntamento con il Sassuolo per il centravanti. Ha tutte le qualità per essere un centravanti di prospettiva. Il problema è il prezzo: il Milan parte da quota 30 milioni, al Sassuolo forse non ne bastano neanche 40. Si vedranno, vedremo con quali argomenti: di sicuro Scamacca piace molto, forse anche più di Origi".