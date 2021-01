“Il sorpasso Inter ha del clamoroso. Dal 2-2 al 6-2 col Crotone. Con il tris di Lautaro arriva l’ottava di fila e il primato, ma Lukaku esce per infortunio”.

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha commentato così la vittoria per 6-2 dell’Inter contro il Crotone che vale il momentaneo primato in classifica, in attesa della sfida del Milan con il Benevento.