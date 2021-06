Laudrup: “Danimarca-Finlandia? Sbagliato giocare. L’Uefa avrebbe dovuto dire…”

Le parole dell'ex calciatore: "Quando succedono cose del genere, tu sei in preda alle tue emozioni, e non hai la visione d'insieme per prendere decisioni importanti"

Intervenuto negli studi di TV3+, Michael Laudrup, ex calciatore danese, ha espresso la sua contrarietà alla decisione di giocare Danimarca-Finlandia nella serata di ieri dopo il malore di Christian Eriksen: "Quando succedono cose del genere, tu sei in preda alle tue emozioni, e lì non hai l'eccedenza e la visione d'insieme per prendere decisioni importanti. Ci deve essere qualcuno che dice 'ora ci fermiamo qui'. Quella di giocare più tardi era una scelta che non è una scelta. E' stata presa una decisione vicina a un evento così grande e emotivo, l'Uefa avrebbe dovuto solo dire: 'Stasera non giochiamo, vedremo quali possibilità abbiamo'. Penso che sia stato sbagliato, mi attengo a quello".