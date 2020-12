Laurent Blanc, ex giocatore dell’Inter ed ex campione del mondo e d’Europa con la Francia, tornerà ad allenare dopo quattro anni. Ha firmato con un club del Qatar, l’Al-Rayyan. Il suo arrivo è stato confermato in un post su Twitter.

L’ex tecnico di Bordeaux e PSG ha lavorato anche con la Nazionale francese ma non allena dal 2016, l’anno nel quale ha salutato il club parigino.