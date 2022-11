Lautaro, traguardo importante: con la Juventus saranno 200 le presenze con l’Inter

Importante traguardo in vista per Lautaro Martinez: l'attaccante argentino, nel caso in cui scendesse in campo questa sera contro la Juventus, raggiungerà le 200 presenze ufficiali con la maglia nerazzurra, come ricordato dal sito ufficiale del club interista. Al momento il Toro ha collezionato 199 apparizioni con 81 gol fra tutte le competizioni.