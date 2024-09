L'inizio di stagione di Lautaro Martinez non è stato decisamente esaltante: il capitano dell'Inter non è ancora riuscito a segnare, e la sua condizione fisica non è sicuramente ottimale avendo riposato per sole due settimane.

Contro il Milan si sono visti segnali positivi, dall'assist per Dimarco ad alcune giocate del suo repertorio, ma non è ancora abbastanza. Così scrive il Corriere dello Sport: "La garra del capitano nerazzurro si è fatta sentire dopo i primi venti minuti complicati dell'Inter. A Lautaro Martinez, in pratica, basta un pallone per entrare nel match e reindirizzarlo verso i propri binari: movimento a staccarsi dal difensore, ricezione di palla da Dimarco, protezione e assist in mezzo a tre rossoneri per l'esterno col 32 per l'1-1 nerazzurro. Giocata.