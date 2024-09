Il tecnico dell'Inter parla in conferenza stampa delle condizioni del capitano, ancora a secco in questa stagione

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan ha parlato delle condizioni di Lautaro Martinez, partito dalla panchina contro il Manchester City e ancora a secco in questa stagione: "Lautaro? Non esiste nessun caso, è il nostro capitano, è un ragazzo che come tanti altri ha giocato un anno intero senza mai fermarsi.