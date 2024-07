Prosegue il cammino in Copa America dell'attaccante e capitano dell'Inter, che approda in semifinale con la Seleccion

Prosegue il cammino in Copa America dell'Argentina: i campioni del mondo in carica hanno faticato tremendamente contro l'Ecuador, ma alla fine sono riusciti a spuntarla ai calci di rigore, conquistando così il pass per le semifinali.