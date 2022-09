Social / Inter, Lautaro ritrova l’Argentina: “Di nuovo con la maglia più bella”

L'attaccante nerazzurro è stato regolarmente convocato dalla Seleccion per le amichevoli contro Honduras e Giamaica

Tempo di Nazionale per Lautaro Martinez: l'attaccante dell'Inter è stato regolarmente convocato dall'Argentina per le amichevoli contro Honduras e Giamaica. Il Toro, con un post pubblicato su Instagram, ha mostrato tutta la sua gioia per ritrovarsi con la Seleccion: "Di nuovo con la maglia più bella".