Lautaro Martinez e la grigliata: arrivano i complimenti social di Javier Zanetti

Giornata distesa in casa Inter con Lautaro Martinez protagonista in una veste inedita di cuoco. Ma Zanetti approva

Giornata distesa in casa Inter con Lautaro Martinez protagonista in una veste inedita di cuoco. Il Toro si è ben destreggiato alla griglia ed è arrivato anche l'approvazione di Javier Zanetti. "Un applauso per la grigliata", il commento di Pupi su Twitter.