Inter, Lautaro assente ingiustificato. Dzeko mostra una dote preziosissima

Prestazioni agli antipodi per i due attaccanti nerazzurri: uno in gol e sempre nel vivo del gioco, l'altro evanescente

Determinante e decisivo uno, fuori dal gioco e mai incisivo l'altro: prestazioni agli antipodi per Edin Dzeko e Lautaro Martinez, i due attaccanti dell'Inter. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Qualche scintilla deve essersi accesa nella testa del bosniaco che, intanto, affina la connessione con Lautaro, ieri meno decisivo di altre volte: lì dove il Toro ha steccato contro la Signora, Edin ha dato prova della solita calma. Una dote preziosissima: servirà per assorbire il malumore e riprendere presto la rincorsa".

Per il bosniaco voto 7: "Puntualità da orologio, come sul gol in tap-in. Nella sera in cui Lautaro stecca, regge l'attacco da solo. Al solito, pulisce ogni pallone sporco che gli arriva sulla trequarti".