Lautaro, l’attaccante più sostituito della Serie A: cosa farà domani Inzaghi?

L'attaccante argentino è uno dei cardini della formazione nerazzurra, ma solamente in due occasioni ha giocato 90 minuti

Titolare indiscusso, punto fermo del presente e del futuro (come testimoniato dal lungo e ricco rinnovo firmato pochi mesi fa), eppure in campo dal primo all'ultimo minuto solamente in due occasioni in questo campionato. Un vero e proprio paradosso per Lautaro Martinez, che con Simone Inzaghi ha conquistato il poco invidiabile record di attaccante più sostituito dell'intera Serie A. Un dato riportato direttamente dal sito ufficiale dell'Inter: