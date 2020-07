Anche in Francia parlano di Lautaro: “Scade la clausola ma il Barça è ancora lì e c’è un motivo”

Anche in Francia parlano di Lautaro Martinez e della volontà del Barcellona di rimanere sul pezzo. In sostanza non verrà pagata la clausola rescissoria ma l’argentino resterà un obiettivo degli spagnoli.

Rmc Sport sottolinea: “Da questo martedì, quindi, l’Inter può stabilire il prezzo della cessione. Ma il Barcellona resta sul pezzo sperando di riuscire a ridurre il costo del giocatore. È la sua priorità in attacco poiché Neymar è un obiettivo difficile da raggiungere a causa della complessità finanziaria dell’operazione. Il Barça si aspetta che l’Inter fissi un prezzo più basso vista la crisi dovuta al coronavirus. E si pensa si possa arrivare ad un accordo prima della fine del campionato italiano. Anche se il club italiano ha fatto sapere pubblicamente di non essere interessata a vendere il giocatore che però avrebbe già trovato un accordo con il Barcellona”.

(Fonte: rmcsport.bfmtv.com)