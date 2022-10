Lautaro e Barella ancora in gol. GdS: “Il destino dei top player: loro più degli altri…”

Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono due dei leader dell'Inter di Inzaghi. Entrambi sono finiti tra i marcatori per la terza volta di fila

Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono due dei leader dell'Inter di Inzaghi. Entrambi sono finiti tra i marcatori nelle ultime tre partite consecutive, proprio nel momento di maggiore difficoltà dei nerazzurri. "Lautaro e Barella segnano da tre partite consecutive perché più degli altri hanno nell’anima la capacità di essere leader tecnici e carismatici. Se loro dettano la linea, gli altri non possono certo nascondersi. È il destino dei top player, di quelli che vivono per la vittoria e non dormono quando le cose vanno male", commenta La Gazzetta dello Sport.