Inter, giornata di festa anche per Lautaro e Agus: festeggiano il battesimo di Nina

Il calciatore nerazzurro e la compagna sono a Mendoza e ne hanno approfittato per battezzare la loro primogenita

Giornata di amichevole per l'Inter ma di festa per alcuni giocatori nerazzurri. Calhanoglu e Sensinon erano presenti a Lugano per due matrimoni. Il giocatore turco ha fatto da testimone al fratello e Stefano ha sposato la compagna Giulia. Ma c'è anche un'altra festa in corso, dall'altra parte del mondo, per un altro nerazzurro, Lautaro Martinez.