Argentina, Lautaro titolare con la Bolivia. Dybala non rischiato: torna prima in Italia

L’Argentina si è trasferita in Bolivia per la prossima gara di qualificazione ai Mondiali 2022. La Nazionale ha prima fatto tappa a Santa Cruz de la Sierra e poi è atterrata a La Paz. Era impossibile per la formazione di Scaloni lasciare i 400 metri di altezza di Santa Cruz de la Sierra per raggiungere la Paz nello stesso giorno della partita e così la squadra è atterrata direttamente nella città nella quale si disputerà la partita.

Mancava solo Dybala. Il giocatore della Juventus è rimasto a Buenos Aires e nelle prossime ore tornerà in Italia. Ha avuto problemi gastrointestinali dai quali ha recuperato ma viste le altezze e le sue difese immunitarie basse si è preferito non rischiare . Lautaro Martinez sarà titolare accanto a Messi poi lascerà la Bolivia con i compagni che faranno scalo a Madrid. Altri due aerei accompagneranno una delegazione in Argentina e l’altra, l’aereo privato di Messi, porterà lui e i suoi compagni che giocano in Spagna, a Barcellona.

(Fonte: infobae)