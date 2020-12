Inter, Lautaro cecchino con il Cagliari: 4 gol in 4 partite. E il primo è stato speciale

A caccia del riscatto. L’Inter, dopo l’eliminazione dalla Champions, si rituffa in campionato dove affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena in un match non facile ma che ha sempre esaltato Lautaro Martinez. I rossoblù, come sottolinea Inter TV, ha nel Cagliari la vittima preferita, avendo timbrato il cartellino 4 volte in 4 partite. La prima volta è stata speciale, il 29 settembrer 2018 segnando, di testa, il primo gol in maglia Inter.

Il Toro segnò anche al ritorno ma l’Inter poi perse 2-1. Lo scorso anno, invece, apri le danze in quel di Cagliari e fece lo stesso al ritorno, con l’assist di Young, il primo dell’inglese. Il Cagliari ha sempre esaltato le doti dei grandi attaccanti della storia nerazzurra perché anche Vieri rifilò 4 reti ma tutte in Coppa Italia e sempre in semifinale, nel 1999/2000 e nel 2004/2005.