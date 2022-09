Repubblica – L’Inter ha un campione: si chiama Lautaro. Quando i compagni sembravano…

Anche se non ha trovato la via della rete, il Toro è stato uno dei migliori in campo per l'Inter

Gianni Pampinella

Anche se non ha trovato la via della rete, Lautaro Martinez è stato uno dei migliori in campo per l'Inter. Il Toro ha lottato, si è caricato la squadra sulle spalle e ha suonato la carica con la sua grinta. "L'Inter ha un campione. Si chiama Lautaro Martinez. Contro il Toro di Juric, il Toro di Bahia Blanca ha pressato, corso, recuperato palloni, difeso, servito i compagni, sgomitato in area e fuori, pressato di nuovo. Ha fatto tutto tranne il gol, ma non importa", sottolinea Repubblica.

"Ci ha creduto dall'inizio, quando i compagni sembravano correre in una vasca di melassa, che rallentava la corsa e impastava i movimenti. Ci ha creduto fino alla fine, quando da una combinazione fra Barella e Brozovic - a lungo indolenti nella partita ma micidiali nell'occasione - è arrivata una delle più sofferte vittorie interiste recenti. Lautaro è invece l'unico attaccante davvero titolare all'Inter in attesa che Lukaku rientri dall'infortunio. I due insieme si trovano a occhi chiusi. Lo scudetto nerazzurro del 2020/21 è in buona parte figlio della loro intesa. Ma anche senza Big Rom il piccolo Lautaro (è alto 1 metro e 74) ha dimostrato di essere grande. Anzi, fuori dall'ombra del gigante sembra avere trovato la piena maturità caratteriale. Oggi, con o senza Lukaku in campo, il leader è Lautaro".

