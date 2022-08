Lautaro: “Cerco sempre di dare il massimo, contento per la vittoria. Noi bravi a…”

Lautaro Martinez ha aperto le danze con un gol bellissimo, che ha indirizzato la gara verso la vittoria casalinga sullo Spezia: "Sono contento per la vittoria. Siamo stati bravissimi come squadra, loro erano compatti. Siamo contenti di aver portato a casa questi tre punti importanti perché la strada è ancora lunga. Approccio giusto? Non era una partita facile da giocare. Loro rimangono compatti, fanno bene la fase difensiva. Noi siamo stati bravi a creare gli spazi, dopo il primo gol siamo stati bravi e abbiamo dominato la partita. Giocate in profondità? Dipende dalle squadre che affrontiamo, oggi avevano una linea alta e abbiamo lavorato in settimana ad attaccare lo spazio. Anche quel movimento serve a creare spazio tra le linee. Quanta voglia c'è di trasformare le lacrime dell'ultima partita dell'anno scorso in lacrime di gioia? Tanta voglia di trasformare quelle lacrime in gioia. Voglio le cose al 100%, cerco sempre di dare il massimo. Lo faccio da quattro anni con questa maglia. Continueremo a farlo come sempre".