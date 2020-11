TS – Inter, Lautaro ha un’altra chance contro il Real. Conte avrebbe voluto un’altra freccia

Sono di ieri le parole degli agenti di Lautaro Martinez che hanno difeso il loro assistito. Del rinnovo dell’argentino si era parlato nei giorni scorsi, ma a far parlare in questo momento è il suo scarso feeling con la porta. Un momento difficile considerato il suo mestiere. L’assenza di Lukaku nella gara contro il Parma ha messo in evidenza diverse difficoltà dell’Inter di Conte.

Lautaro ha un’altra chance per non far sentire la sua mancanza, ma da quando è tornato dalla Nazionale non ha più segnato e non è riuscito a dare la sua impronta alle partite. “Un problema in più per Conte che, come testimonia il velleitario tentativo per Gervinho negli ultimi giorni di mercato, avrebbe voluto una freccia in più da scoccare in attacco. Freccia che sabato aveva il Parma“, scrive TuttoSport.

(Fonte: TS)