TS – Lautaro, il futuro è in mano sua. Clausola? Marotta farebbe di tutto pur di levarla…

L’Inter, chiuso il mercato, dovrà ora concentrarsi sul blindare Lautaro Martinez. Sulle tracce del Toro si è messo il Barcellona che anche tramite il ds Abidal ha dichiarato apertamente di essere interessata all’argentino.

“Finora l’argentino non ha mai palesato di voler lasciare Milano, anzi. All’Inter sono abbastanza sereni proprio perché il giocatore ha sempre garantito nelle intenzioni di voler proseguire l’avventura in nerazzurro. Nonostante a corteggiarlo in prima persona per convincerlo alla partenza sia nientemeno che Leo Messi, estimatore del compagno di nazionale con il quale ha un feeling naturale”.

“Di certo, se Lautaro deciderà di rimanere all’Inter, bisognerà ridiscutere il contratto. L’attaccante è legato all’Inter fino al 2023 e attualmente percepisce 2.5 milioni di ingaggio, cifra bassina per un giocatore che viene ormai considerato tra i migliori del suo ruolo nel panorama europeo. Poi ci sarebbe sempre il nodo clausola: l’ad Marotta storicamente non è un fan (eufemismo) delle clausole e farebbe di tutto per levarla dal contratto di Lautaro. Attualmente, la clausola c’è e ammonta a 111 milioni: se il Barcellona si presenterà con il malloppo, all’Inter non resterà che incassare. Consolandosi con l’ammontare dell’incasso, che di fatto sancirebbe una plusvalenza record per le casse della società. Anche se, ça va sans dire, l’Inter in questo momento preferirebbe tenersi stretta il suo Lautaro. Il quale, in tutto ciò, questa estate sarà colui che veramente avrà in mano il proprio destino e deciderà con quale maglia giocare”, spiega Tuttosport.