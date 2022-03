Lautaro: “Colpo duro, l’Inter ha fatto due grandi gare. I dettagli costano le partite”

L'Inter vince ad Anfield, ma a passare il turno è il Liverpool dopo il 2-0 dell'andata. Al termine della gara ha parlato uno dei protagonisti

"Un colpo duro per noi, abbiamo fatto due gare di livello. Loro hanno una squadra di qualità, ma abbiamo fatto il nostro lavoro con umiltà. Dopo il gol avevamo entusiasmo per andare avanti e abbiamo preso l'espulsione come a Madrid, questi dettagli costano le partite. Dobbiamo migliorare su questi episodi. Abbiamo fatto un primo tempo importante a San Siro, poi abbiamo preso due gol che potevamo evitare. Oggi abbiamo giocato con carattere e determinazione, ma non è bastata. Speriamo sia un punto di partenza, lavoriamo per portare l'Inter in alto. Ora dobbiamo pensare a Coppa Italia e campionato".