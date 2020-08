Inter, già scelto l’eventuale sostituto di Lautaro: pupillo di Conte, piace anche ad Allegri

Il futuro di Lautaro Martinez resta ancora tutto da definire: l’Inter non intende privarsi del suo gioiello, ma il Barcellona non intende mollare la presa e prepara un nuovo assalto. Nel frattempo, secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra avrebbe già scelto il nome dell’eventuale sostituto dell’argentino. Un profilo che andrebbe bene sia a Conte che ad Allegri:

“Il prescelto per sostituirlo è sempre Edin Dzeko che, per caratteristiche, è perfettamente intercambiabile come partner di Lukaku e Sanchez e che, già un’estate fa, era al centro dei pensieri di Antonio Conte. Giocatore che, peraltro, farebbe gran comodo pure a Massimiliano Allegri, il prescelto – a sua volta – nel caso in cui il ribaltone arrivasse pure in panchina“.