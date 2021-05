Di Gennaro: “L’Inter affronterà la Juventus al massimo. Tra Conte e Lautaro…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex giocatore ed attuale opinionista RAI, ha parlato così dell'Inter

"L'Inter affronterà la Juventus al massimo? "Basta vedere cos'è successo ieri tra Conte e Lautaro, anche se pare che con la grigliata mista abbiano già risolto. Spero solo non fossero ubriachi! (ride, ndr) Ieri comunque ho visto una Juventus diversa, anche se per la Champions dovrebbe esserci una debacle del Napoli o del Milan, che però se lo merita per quanto ha fatto in questa stagione".