Di Marzio: “Lautaro? Conte voleva un altro. I difetti dell’Inter? Difesa, mercato e…”

Gianni Di Marzio è intervenuto su TMW Radio e ha parlato dell’Inter di Antonio Conte e dei difetti della squadra nerazzurra: “Il merito di Conte è stato quello di ritrovare Lautaro, che ha dimostrato di essere un giocatore forte. Forse avrebbe preferito avere un altro tipo, come Dzeko. È mancato il vero leader in mezzo al campo. Brozovic canta e porta la croce, ma è abbastanza discontinuo. E poi Sensi ha avuto una stagione travagliata. In più ho visto una linea a tre troppo lenta. Non so perché è stato preso Godin, che non è adatto per essere l’esterno dei tre“.