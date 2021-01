Lautaro a Inter Tv: “Ci tenevo tanto a fare gol. Juve? Mi piace giocare contro di loro”

Finisce a San Siro tra Inter e Benevento. La squadra di Conte rimane in scia al Milan, al termine della gara ha parlato uno dei nerazzurri a Inter Tv, Lautaro Martinez:

“Tutto perfetto, vincere era la cosa che volevamo. Serviva pazienza per fare possesso e trovare gli spazi giusti. Nel primo tempo qualche gol sbagliato, poi l’abbiamo chiuse nel secondo tempo. Oggi ci tenevo tanto, dovevo fare gol dopo tante giornate in cui non lo facevo. Juve? Mi piace giocare queste partite, loro sono forti. Abbiamo vinto in campionato ora abbiamo una semifinale. Dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi”.