CdS – Niente Sensi titolare, con la Samp c’è Lautaro. “Chance anche per Correa ma…”

"Lautaro Martinez (favorito) o Joaquìn Correa accanto a Edin Dzeko. E’ questo il dubbio che Simone Inzaghi si è portato a Genova. Scartata la soluzione legata all’attacco “leggero” (Sensi al fianco del bosniaco come all’esordio in campionato), il tecnico uno dei due argentini lo schiererà dal 1’ nonostante siano tornati venerdì notte". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla scelta di Simone Inzaghi di puntare su uno dei due sudamericani contro la Sampdoria. Al momento il favorito è Lautaro anche se Correa ha giocato meno in Nazionale e potrebbe essere più fresco. Per il Toro, tra l'altro, è vicino l'annuncio del rinnovo di contratto, avendo trovato l'intesa per il prolungamento, con stipendio più che raddoppiato. Lautaro punta a quota 20 gol dopo i 17 della passata stagione in A: