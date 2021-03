Lautaro: “Contento di stare in testa alla classifica, cresciuti di testa e di cuore”

L'attaccante argentino ha raccontato tutta la sua gioia ai microfoni di Inter TV. Lautaro ha parlato dell'importanza di rimanere uniti e umili. E di continuare a rimanere in testa alla classifica.

"Tre punti che abbiamo cercato. Abbiamo lottato fino alla fine. Abbiamo fatto una partita di carattere e di cuore. Loro erano in un momento di difficoltà perché avevano bisogno di punti. Noi anche perché siamo in testa alla classifica. Sono contento per la vittoria per i miei compagni e per tutti i tifosi a casa che sicuramente saranno felici. Mi aspettavo una partita dura, loro erano giù in classifica, quello pesa tanto. Noi abbiamo pensato al nostro, al lavoro fatto in settimana. Sono contento di continuare a stare lì in testa alla classifica", ha dichiarato Lautaro Martinez.