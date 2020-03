Stampa Uk – Lautaro, tre club inglesi su di lui. Ma dovrebbero battere un record. E Agustina…

In Inghilterra fa notizia Agustina Gandolfo, la compagna di Lautaro Martinez. Il Daily Star parla di lei per raccontare che Chelsea e United sono alla finestra per il giocatore dell’Inter. Il giornale inglese scrive: “Lei lo sta aiutando ad allenarsi mentre lui era in isolamento a causa del coronavirus. Il Chelsea è interessato ad acquistarlo. E se lasciasse l’Inter questa estate molti tifosi sarebbero entusiasti di accogliere a Londra la sua compagna. Anche il City e lo United sono interessati al giocatore nerazzurro. Ha una clausola di 111 mln di euro sul contratto. Significa che per acquistarlo i club inglesi dovrebbero battere i loro record sull’investimento per un giocatore”.

(Fonte: Daily Star)