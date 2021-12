Giudice Sportivo: Inter, entra tra i diffidati Lautaro. Multa al Cagliari

Il giocatore nerazzurro aveva speso un'ammonizione per fermare un contropiede degli avversari

Il giudice sportivo ha inserito nella lista dei diffidati dell'Inter anche Lautaro Martinez dopo Barella. Con il comunicato della Lega Calcio sono arrivate le sue decisioni relative alla 17esima giornata di Serie A e quindi rispetto alla gara contro il Cagliari. Aveva utilizzato un giallo per evitare una ripartenza del Cagliari. E qualche minuto dopo aveva rischiato il rosso quando aveva colpito Bellanova in acrobazia. Ma l'arbitro ha optato per la punizione a favore dei sardi. Serata intensa per l'argentino che ha anche sbagliato un rigore e ha poi chiesto scusa per l'errore ai tifosi nerazzurri. Tutto si perdona nella sera che riporta la squadra al primo posto in classifica.