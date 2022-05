Lautaro: “Dobbiamo fare il nostro lavoro: vincere e aspettare gli altri. Mio gol più bello…”

Lavorare e vincere: la ricetta dell'attaccante argentino in vista dell'ultima giornata di campionato

Lautaro Martinez ha commentato la prestazione della squadra contro il Cagliari: "Record gol? Felicità perché faccio un lavoro ogni giorno per dare il massimo e migliorare. Sono felice per questo e continuo a lavorare. Quello che dico da tempo, abbiamo perso dei punti importanti. Ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro: vincere e aspettare gli altri. Abbiamo perso dei punti, partite giocate bene che non abbiamo vinto. In tutte le competizioni che abbiamo giocato abbiamo fatto del bel calcio e rischiato. I punti persi rimangono indietro. Dobbiamo finire il campionato nel migliore dei modi, in casa davanti ai nostri tifosi. Più bel gol in questa stagione? Quello con l'Atalanta in una delle prime gare in casa. Il gol è importante quando do una mano alla squadra. Il gol serve per vincere, in quella partita abbiamo pareggiato e rimane l'amaro. Ma quello sicuramente è stato il più bello".