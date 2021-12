Lautaro, dolci ricordi con il Cagliari. In gol in Serie A da tre gare, domani…

L'attaccante dell'Inter affronta la sua vittima preferita nel campionato italiano. E può tagliare un traguardo

La prima rete di Lautaro Martínez in Serie A è stata proprio contro il Cagliari nel settembre 2018; l'attaccante dell'Inter ha segnato quattro gol in sei sfide contro i sardi nel massimo campionato italiano, contro nessuna squadra ha fatto meglio.

Lautaro Martínez è andato a segno nelle sue ultime tre presenze in Serie A e potrebbe trovare il gol in quattro gare consecutive in una singola stagione per la prima volta nella competizione.