Mai come quest'anno il capitano nerazzurro avrà bisogno di rifiatare ogni tanto per poter rendere sempre al meglio

Sull'aereo che ha portato l'Inter a Londra non c'era Lautaro Martinez: l'attaccante argentino non disputerà l'amichevole contro il Chelsea, ultimo test prima dell'inizio del campionato, e rimarrà ad Appiano Gentile a lavorare. Il capitano nerazzurro ha vissuto un 2024 intensissimo tra club e Nazionale, e si è anche ridotto le vacanze pur di rimettersi a disposizione. Ma mai come quest'anno Inzaghi dovrà imparare a gestire le forze del Toro, considerati tutti gli impegni che lo attendono.

Come scrive Tuttosport, Lautaro potrebbe raggiungere un numero di partite ufficiali impressionante: "Una proiezione da 62 partite nell'anno solare suggerisce un dosaggio delle forze in vista degli ultimi mesi del 2024. La prima applicazione pratica è arrivata con la decisione di ieri di Simone Inzaghi che ha scelto di non portare Lautaro Martinez a Londra per l'amichevole di oggi pomeriggio con il Chelsea a Stamford Bridge. L'attaccante argentino resta alla Pinetina per allenarsi in vista della prima giornata di campionato di sabato prossimo a Marassi col Genoa".