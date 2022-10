Lautaro, Dzeko e ora anche Lukaku: Inter, tris d’assi in attacco per Inzaghi

Romelu Lukaku ci ha messo solamente 4 minuti per mettere la sua firma sul successo contro il Viktoria Plzen che ha regalato all'Inter la qualificazione agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo. Un modo per lanciare un segnale chiarissimo: l'attaccante belga è tornato, e ha tanta voglia di riprendersi un ruolo da protagonista. Buon per Inzaghi, che può ora contare su un reparto offensivo ritrovato e prim'ordine, considerate le prestazioni di Lautaro e Dzeko. All'appello, come scrive il Corriere dello Sport, manca solamente Correa: "Lukaku, Lautaro e Dzeko. Difficile trovare una squadra che abbia tre centravanti di questo calibro. La verità è che Inzaghi ha in mano un vero e proprio tris d'assi, capace di mettere insieme, finora, 15 reti e 10 assist. Peccato che per un paio di mesi il tecnico piacentino abbia dovuto fare a meno di colui che nei piani avrebbe dovuto essere "l'asso pigliatutto".. Big Rom, però, è tornato mercoledì sera e, visto quanto poco ha impiegato per tornare al gol (solo 4'), sembra che abbia tutte le intenzioni di fare la differenza come nell'anno dello scudetto. [...] A Inzaghi, quindi, il compito di ruotare i tre e sfruttarli al meglio. Un compito piacevole, evidentemente, dopo la lunga attesa per Big Rom. La speranza è che prima o poi si riprenda pure Correa. In questo momento manca soltanto lui".